Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması: '1 milyon dolar' iddiasına yanıt

Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında dün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

Ainura Daudova'nın Instagram hesabında, Miss Princess Of The Universe 2022 ve Miss World Next Top Model 2023 yarışmalarını kazandığı da belirtiliyor.