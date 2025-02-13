Galatasaray'dan ara transferde 'tarihi' operasyon!
Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray 27 milyon Euro ile kulüp tarihinin en çok harcadığı kış transfer dönemini geçirdi.
Devre arası transfer dönemi noktalanırken transferin şampiyonu da Galatasaray oldu.
Kadrosunu yedi futbolcu ile güçlendiren sarı-kırmızılılar tarihi bir operasyonu geride bıraktı.
Transfer dönemine sessiz başlayan sarı-kırmızılılar son günlerde vites artırdı.
Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski olmak üzere toplamda 7 transfer yapan Galatasaray harcama rekoru kırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp söz konusu oyuncular için şarta bağlı opsiyon dışında 27 milyon Euro’luk yükümlülüğün altına girdi.
Galatasaray’ın en pahalı transferi 8 milyon ile Carlos Cuesta oldu.
Kolombiyalı savunmacıyı 6 milyon Euro ile Morata ve 5 milyon 962 bin Euro ile Ahmed Kutucu izledi.
Sarı-kırmızılılar kulüpten ayrılan oyuncularından ise yaklaşık 10 milyon Euro’luk gelir elde etti.
Nicolo Zaniolo’nun yeniden kiralanmasından 3 milyon 200 bin Euro, Michy Batshuayi’nin transferinden ise 3 milyon Euro kasaya girdi.