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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan ara transferde ‘tarihi’ operasyon! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan ara transferde 'tarihi' operasyon!

        Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray 27 milyon Euro ile kulüp tarihinin en çok harcadığı kış transfer dönemini geçirdi.

        Giriş: 13.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:53
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        Devre arası transfer dönemi noktalanırken transferin şampiyonu da Galatasaray oldu.

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        Kadrosunu yedi futbolcu ile güçlendiren sarı-kırmızılılar tarihi bir operasyonu geride bıraktı.

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        Transfer dönemine sessiz başlayan sarı-kırmızılılar son günlerde vites artırdı.

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        Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski olmak üzere toplamda 7 transfer yapan Galatasaray harcama rekoru kırdı.

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        Sarı-kırmızılı kulüp söz konusu oyuncular için şarta bağlı opsiyon dışında 27 milyon Euro’luk yükümlülüğün altına girdi.

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        Galatasaray’ın en pahalı transferi 8 milyon ile Carlos Cuesta oldu.

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        Kolombiyalı savunmacıyı 6 milyon Euro ile Morata ve 5 milyon 962 bin Euro ile Ahmed Kutucu izledi.

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        Sarı-kırmızılılar kulüpten ayrılan oyuncularından ise yaklaşık 10 milyon Euro’luk gelir elde etti.

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        Nicolo Zaniolo’nun yeniden kiralanmasından 3 milyon 200 bin Euro, Michy Batshuayi’nin transferinden ise 3 milyon Euro kasaya girdi.

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        Wilfried Zaha 2.7 milyon Euro ile kiralanırken Victor Nelsson’un kiralama bedeli ise 500 bin Euro oldu.

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        Diğer yandan Galatasaray dokuz oyuncu transfer ettiği 2013-14 sezonundan bu yana en hareketli devre transfer dönemini de geride bıraktı.

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