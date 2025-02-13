Christopher Nolan, yeni filmi için Ordu'yu seçti

2024'te 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, 2026'da gösterime çıkaracağı yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Türkiye'de çekecek. Nolan, çekim yeri olarak Ordu’daki Yason Burnu Yarımadası olarak belirledi.

'The Odyssey'nın çekimlerinin bir bölümünün Yason Yarımadası'nda çekileceği şöyle duyuruldu;

'The Odyssey'; Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ediyor. Truva Savaşı'ndan sonra Kral Odysseus ailesinin yanına dönmek ister. Ancak eve dönüş yolu sanıldığından daha zordur. Çünkü Odysseus, tehlikelerle dolu uzun bir macerayla karşı karşıyadır.

Christopher Nolan REKLAM Filmin kadrosunda; Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunuyor. Charlize Theron Matt Damon Anne Hathaway