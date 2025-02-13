İstanbul'da park yeri kavgasında muhtar katil oldu!

İstanbul'da olay 29 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokakta yaşandı. Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, aracıyla geldiği sokakta Şeref Yılmaz’ın dükkanının önündeki boş alana park etmek istedi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defin edilecek.

"BEN ULAŞTIĞIMDA KENDİNDEYDİ"

Olayı gören sokak esnafı Semiha Dağyurdu, "Ben balkondaydım. O sırada bağrışmaları duydum. Şeref Bey’in, 'Allah için git' dediğini duyduk öncelikle. Arkasından kavga var, Şeref abi biriyle kavga ediyor diye indik aşağı. Ama inerken merdivenden silah sesleri duyduk. Binanın çıkışında da Şeref abi yerdeydi. İbrahim bey de hâlâ silah elinde, ateş ediyordu.

8-9 el ateş etti galiba, çünkü yukarı, havaya doğru da ateş etti. Adam yerdeydi. Yetiştiğimizde etrafı kalabalıktı. Ben ulaştığımda kendindeydi. 'Şeref abi kendinde misin?' diye sorduğumda, 'Evet' diye cevap almıştım. Nereden yaralı olduğunu bilmediğim için, orada genç bir çocuk ilgileniyordu, bakıyordu vücuduna. Ayağından dedi çocuk hatta. 'Oraya bir bağlayın' dedim ambulans gelene kadar. Ayağını bağladılar. Sonra omzundaki yarayı gördük" dedi.