Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda! Bir aile yok oldu...
Ankara'da iki çocuğunu öldürüp, birini de ağır yaraladığı gerekçesiyle 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Mehmet Dereci ise öldürülen evlatları 10 yaşındaki Afra Sümeyye ve 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci'nin tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü
Ankara'da olay Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci (32), evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.
İKİ ÇOCUK EVDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI
Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
GÖZLEM ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasını talep etti.
PSİKİYATRİ HASTANESİNE YATIRILDI
Talebi değerlendiren Ankara 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şüphelinin psikiyatri hastanesine sevkine karar verildi.
CENAZELER İSTANBUL'A GETİRİLDİ
İHA'daki habere göre dehşetin ardından hayatını kaybeden çocuklar Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazesi, babaları Mehmet Dereci tarafından İstanbul'a getirildi.
ÇOCUKLARINA SON KEZ SARILDI
Kartal Kavaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan baba Dereci'nin, gözyaşları içinde çocuklarının tabutlarına sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.