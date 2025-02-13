Şizofreni anne katliamı! Anne hastaneye yatırıldı! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Şizofreni anne katliamı! Anne hastaneye yatırıldı! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda! Bir aile yok oldu... Ankara'da iki çocuğunu öldürüp, birini de ağır yaraladığı gerekçesiyle 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Mehmet Dereci ise öldürülen evlatları 10 yaşındaki Afra Sümeyye ve 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci'nin tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

Ajanslar Giriş: 13.02.2025 - 07:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:06 facebook

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