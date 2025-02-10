Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır! Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Bir kadın, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 10.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:51 facebook

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