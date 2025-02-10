Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Bir kadın, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor
Ankara'da, olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİ ÇOCUK ÖLDÜ BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.