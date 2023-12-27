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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Çerkeş'te anıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Çerkeş'te düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:13
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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Çerkeş'te anıldı
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        İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Çerkeş'te düzenlenen törenle anıldı.

        80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından konferans verildi.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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