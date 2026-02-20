Canlı
        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 23:36 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:36
        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        B.B.S. (20) idaresindeki 34 DA 7034 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Eldivan kara yolu Aşağıyanlar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


        Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (50), H.S. (45) ve H.N.S. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

