        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Orta ilçesine kurulan OSB'nin ilk fabrikasında "Çankırı gazozu" üretilecek

        Çankırı'nın Orta ilçesine kurulan Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) ilk fabrikada Çankırı gazozu üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:28
        Orta ilçesine kurulan OSB'nin ilk fabrikasında "Çankırı gazozu" üretilecek
        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ve firmanın ortaklarından Aybars Şentürk, OSB'de yapımı süren fabrikanın inşaatı hakkında bilgi verdi.

        Orta Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda Belediye Başkanı Bezci, göreve geldiğinde OSB'nin altyapısının yüzde 12 seviyesinde olduğunu, 9 ay gibi sürede altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

        OSB hakkında bilgi veren Bezci, "OSB'de 53 parsel olarak planlanmış yaklaşık bin dönüm arazimiz var. 53 parseli 26 yatırımcı firmaya tahsis ettik. Büyük kısmı da tahsis bedellerini ödedi. Doğal gaz hariç altyapısı tamamen bitti. Doğalgazı da bu sene yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

        Tahsisi yapılan 11 firmanın nisan ayında fabrikaların temelini atacağını dile getiren Bezci, "Allah nasip ederse gazoz fabrikasının dışında bu sene 4 fabrika daha üretime geçecek. Bunlardan 2'si savunma sanayi firması olacak. Oyuncak firması var bir tane. Makine ekipmanları fabrikası, ambalaj fabrikası olacak. Yüzde 80 civarında ihracat yapacaklar. Hem ilçe hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Orta bugüne kadar hep göç veren ilçe olmuştu artık tersine göç planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        OSB'de ilk etapta yaklaşık 1200 kişinin istihdam edileceğinin altını çizen Bezci, hayvancılıkla da ilgili projeleri olduğunu, Orta'yı güzel günler beklediğini kaydetti.

        Gazoz üretecek firmanın ortaklarından Aybars Şentürk de "Çankırı" isminin milli bir marka haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Çankırı gazozunu ilk olarak 2019 yılında üretmeye başladıklarını, Orta'daki OSB'ye inşa edilen fabrika ile herkese ulaşacaklarını anlatan Şentürk, "Çankırı'ya özgü Türkiye'de ilk ve tek olarak kızılcık aromalı gazoz yaptık. Bu sene portakallı gazoz olarak üçüncü çeşidi ilave ettik. İnşallah Çankırı'nın kendine ait yerli ve milli bir kolası da olacak, onun üzerine de çalışıyoruz." diye konuştu.



