        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Kalfat'ta teravih namazına giderek öğrencilere hediye verilecek

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, teravih namazı için camilerde buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:26
        Kalfat'ta teravih namazına giderek öğrencilere hediye verilecek
        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, teravih namazı için camilerde buluşacak.

        Kalfat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan öğrenciler gittikleri caminin imamına isimlerini yazdırarak puan toplayacak.

        Ramazan ayı boyunca en çok puanı toplayan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

