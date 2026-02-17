Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinden cami ziyareti

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesinde cami ziyareti gerçekleştirdi.





Öğretmenleri eşliğinde Yeni Mahalle Osmanlı Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere imam hatipler Osman Çelikten ve Abdurrahman Aydın tarafından bilgi verildi.





Minik öğrenciler, cami adabı konusunda bilinçlenirken ramazan ayındaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de öğrendi.



Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.





Macide Anne Anaokulu Müdürü Esma Özoğul, bu tür ziyaretlerin çocukların manevi gelişimlerine katkı sağladığını, değerler eğitimi açısından önemli olduğunu ifade etti.



