        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinden cami ziyareti

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesinde cami ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 18:59 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:03
        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinden cami ziyareti
        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesinde cami ziyareti gerçekleştirdi.


        Öğretmenleri eşliğinde Yeni Mahalle Osmanlı Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere imam hatipler Osman Çelikten ve Abdurrahman Aydın tarafından bilgi verildi.


        Minik öğrenciler, cami adabı konusunda bilinçlenirken ramazan ayındaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de öğrendi.

        Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.


        Macide Anne Anaokulu Müdürü Esma Özoğul, bu tür ziyaretlerin çocukların manevi gelişimlerine katkı sağladığını, değerler eğitimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

