Mobil mamografi aracı Şabanözü'nde hizmet vermeye başladı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.





İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla şubat ayı boyunca il genelinde hizmet verecek mobil mamografi bugün ilçede hizmet verecek.



İlçe pazar alanında konuşlanan mobil mamografi aracında kadınlar için meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları yapılacak.



Sağlık Bakanlığının belirlediği risk gruplarına göre meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınları, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınları, kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri kapsıyor.



Şabanözü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Kılıç, verilen hizmetin önemine vurgu yaparak, yapılan testler sonucu sıkıntılı bir durumda vatandaş ile iletişime geçip gerekli tedavi için gerekli sağlık kuruluşlarına sevkini yaptıklarını belirtti.



İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda da 82 ilde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ve gezici mamografi aracı ile ücretsiz kanser taraması yapıldığını belirterek, vatandaşları "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla mobil kanser tarama aracına beklediklerini kaydetti.



Mobil mamografi aracının 23 Şubat günü de ilçede taramalara devam edeceği bildirildi.

