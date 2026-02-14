Canlı
        Mobil mamografi aracı Orta'da hizmet vermeye başladı

        Mobil mamografi aracı Orta'da hizmet vermeye başladı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

        Giriş: 14.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:00
        Mobil mamografi aracı Orta'da hizmet vermeye başladı
        Çankırı'nın Orta ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla şubat ayı boyunca il genelinde hizmet verecek mobil mamografi bugün ilçede hizmet verecek.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuşlanan mobil mamografi aracında kadınlar için meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları yapılacak.

        Sağlık Bakanlığının belirlediği risk gruplarına göre meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınları, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınları, kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri kapsıyor.

        Orta Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Betül Taşdelen, yaklaşık 200 kişinin telefonla randevu aldığını belirterek, "Yaklaşık 100 vatandaşımızın taramasını gerçekleştirdik. Erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mobil mamografi aracının 21 Şubat Cumartesi günü de ilçede olacağı ve taramalara devam edeceği bildirildi.



