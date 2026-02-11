Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çankırı'da yapılacak konutların kurası çekildi

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çankırı'da inşa edilecek 1753 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

        Giriş: 11.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:06
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çankırı'da yapılacak konutların kurası çekildi
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çankırı'da inşa edilecek 1753 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

        Valilik Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 500 bin konutun yapılacağı projenin geleceğe güvenle bakan Türkiye'nin inşa süreci olduğunu söyledi.

        Asrın felaketi sonrası 455 bin konutun kısa sürede teslim edildiğini hatırlatan Çakırtaş, "Devletimiz bu konuda tecrübeli ve çok büyük. Bu büyük proje, vatandaşlarımızı güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarıyla buluşturma hedefidir. Çankırı genelinde 1753 konut hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Bu konutlar için 10 bin 278 başvuru yapılmıştır. Başvuru sayısının bu denli yüksek olması, vatandaşlarımızın projeye duydukları güveni de açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

        Çekilen kuraların sadece birer konut değil, güvenli yarınların, mutlu yuvaların ve güçlü komşulukların da kapısını aralayacağını dile getiren Çakırtaş, "Her bir konut yalnızca bir anahtar değil, aynı zamanda huzurun da sembolü olacaktır. İnşa edilecek her yuva devletimizin şehirlik vizyonunun da göstergesidir. Depreme dayanıklı, çevreye duyarlı, altyapısı güçlü ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir anlayışla hayata geçirilecek konutlarımız planlı şehirleşmeye de ciddi katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda istihdamı da destekleyen bu çalışmalar ekonomimize canlılık katmaktadır." ifadelerini kullandı.

        İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 1753 konutun kurasını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Çankırı'da hayata geçilen bu proje şehrimizin daha dengeli gelişimine katkı sunacak, gençlerimizi, ailelerimizi ve dar gerili vatandaşlarımızı güvenli yuvarlarına kavuşturacak, aynı zamanda yerel ekonomiye, istihdama önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2 No'lu Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray da TOKİ olarak ülkenin her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, Çankırı'da bugüne kadar yapımı tamamlanan ve devam eden 8 bin 184 konut ve sosyal donatı inşa ettiklerini anlattı.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

        Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



