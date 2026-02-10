Canlı
        Çankırı Haberleri

        Mobil mamografi aracı Çerkeş'te hizmet vermeye başladı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:04
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla şubat ayı boyunca il genelinde hizmet verecek mobil mamografi aracı 10-12 Şubat tarihleri arasında Çerkeş'te hizmet verecek.

        Belediye meydanına konuşlanan mobil mamografi aracında kadınlar için meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları yapılacak.

        Sağlık Bakanlığının belirlediği risk gruplarına göre meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınları, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınları, kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkekleri kapsıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

