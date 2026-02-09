Şabanözü'nde vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısı yapıldı

Şabanözü'nde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısında bulunuldu.





Şabanözü Devlet Hastanesi Çevre Sağlığı Birimi ekiplerince kent meydanı ve semt pazarında kurulan stanlarda sigara bağımlılarına "Kendini de sevdiklerini de yakma" sloganı ile sigarayı bırakma çağrısında bulundu.



Sigara bırakmak için uygulanan modern ve bilimsel yöntemleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin ALO 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden destek alabilecekleri konusunda bilgilendirdi.



Vatandaşlara sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.







