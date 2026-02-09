Habertürk
Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Çankırı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Giriş: 09.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:36
        Çankırı'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Çankırı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Tarım, orman ve insan temalı yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan'ın, sergiye ilişkin bilgi vermesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa katılan Vali Hüseyin Çakırtaş ile protokol üyeleri, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

        İl Müdürü Candan, sergiyi gezen katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

