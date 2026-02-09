Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çankırı'da evin çatısı alevlere teslim oldu
        Çankırı'da evin çatısı alevlere teslim oldu
        Yeşilayın Çankırı'da hayata geçirdiği danışma birimleri ile danışan sayısın...
        Yeşilayın Çankırı'da hayata geçirdiği danışma birimleri ile danışan sayısın...
        İlçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırım: 250 milyonluk tesis için imzalar...
        İlçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırım: 250 milyonluk tesis için imzalar...
        Ankara'dan gelen kafile Çankırı'nın tarihi mekanlarını gezdi
        Ankara'dan gelen kafile Çankırı'nın tarihi mekanlarını gezdi
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı