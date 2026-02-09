Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
