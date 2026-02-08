Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.Ş. (31) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Korgun Akçavakıf köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.Ş. (29) ile G.L.Ş. (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
