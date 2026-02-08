Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:40
        M.Ş. (31) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Korgun Akçavakıf köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.Ş. (29) ile G.L.Ş. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



