Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yağan kar ulaşımda aksamaya yol açtı

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:41 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yağan kar ulaşımda aksamaya yol açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

        Korgun-Kurşunlu kara yolunda etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgede kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaların meydana gelmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Bölgede, Karayolları ekiplerince temizleme çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Çankırı'da öğretmen ve öğrencilerden deprem farkındalığı etkinliği
        Çankırı'da öğretmen ve öğrencilerden deprem farkındalığı etkinliği
        Çankırı'da vatandaşlara sağlıklı kiloya düşmeleri için diyetisyen ve egzers...
        Çankırı'da vatandaşlara sağlıklı kiloya düşmeleri için diyetisyen ve egzers...
        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da içme suyu sorununa karşı yer altı suyunun kullanımı araştırılıyo...
        Çankırı'da içme suyu sorununa karşı yer altı suyunun kullanımı araştırılıyo...
        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada çanta üre...
        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada çanta üre...