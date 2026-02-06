Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yağan kar ulaşımda aksamaya yol açtı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Korgun-Kurşunlu kara yolunda etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaların meydana gelmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Bölgede, Karayolları ekiplerince temizleme çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

