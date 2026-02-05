Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da tırın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:19 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:19
        Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da tırın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Erullah Ç. idaresindeki Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğine ait 18 ACN 209 plakalı tır, Süleymanlı köyü alt geçidinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile tırda bulunan Şenol Y, Mehmet Ö. ve İsmail A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

