Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı

Çankırı'da tırın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erullah Ç. idaresindeki Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğine ait 18 ACN 209 plakalı tır, Süleymanlı köyü alt geçidinde devrildi.



Kazada, sürücü ile tırda bulunan Şenol Y, Mehmet Ö. ve İsmail A. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



