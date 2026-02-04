Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada çanta üretilecek

        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada okul çantası üretileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:37
        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada çanta üretilecek
        Çerkeş ilçesinde 250 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada okul çantası üretileceği bildirildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş OSB ikinci etapta gerçekleştirilecek yatırım kapsamında 8 marka üzerinde çanta üretimi yapan firmaya 12 bin 762 metrekarelik alan tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti.

        Toplam 250 milyon lira yatırım bedeline sahip tesiste ilk etapta 100 Çerkeşli'nin istihdam edileceğini aktaran Sopacı, "Çerkeş'imizi sanayi ilçesi yapma hedefimizden asla vazgeçmiyoruz. Adım adım, kararlılıkla 5 bin istihdam hedefimize ilerliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçirilen her yeni yatırım, gençlerimize iş, hemşehrilerimize aş, ilçemize ise güçlü bir gelecek demektir. Bu önemli yatırımın ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

