        Şabanözü yaranları kadınları misafir etti

        Şabanözü yaranları kadınları misafir etti

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün önemli unsurlarından biri olan "yaran geceleri", bu yılın son yaran gecesinde kadınları misafir etti.

        08.02.2026 - 09:26
        Şabanözü yaranları kadınları misafir etti
        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün önemli unsurlarından biri olan "yaran geceleri", bu yılın son yaran gecesinde kadınları misafir etti.

        Son yaran gecesine ilişkin açıklamalarda bulunan büyük baş ağa İsmail Büyüköz, kendilerine her zaman destek veren ve yanlarında olan kadınlar, anneler ve kardeşlere teşekkür etmek amacıyla bu ocağı onlara ayırdıklarını söyledi.

        Büyüköz, yaran ocaklarının bir "Er Meclisi" olmakla birlikte Oğuz Ata’dan günümüze yansıyan bir oba geleneği olduğunu belirterek, "Oba beylerinin bulunmadığı dönemlerde kurulan divanlarda Hanım Ağa’nın başkanlık yaptığı bilinmektedir. Biz de bu anlayıştan hareketle kadınlarımızı ve annelerimizi Hanım Ağa olarak baş tacı edip otağımızda ağırlamak istedik." dedi.

