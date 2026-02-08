Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, çevre illerden gelen tatilciler tarafından tercih edildi.
Hafta sonu kar tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kaydı.
Amatörler için 4 bin 500 metre, profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda pistleri bulunan tesis, kızak pistiyle de misafirlerini ağırlıyor.
