        Teknede ölen Bahar Taş'ın iç organları incelenecek

        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!

        Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Bahar Taş'ın, yapılan ön otopsisinde; şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:04
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş (35), arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti.

        KAMARADA HAREKETSİZ YATIYORDU

        DHA'daki habere ve iddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi.

        Dün saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İKİ ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

        Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bahar Taş'ın yanındaki arkadaşları T.Y., ile S.E., ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        İÇ ORGANLARI İNCELENECEK

        Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

