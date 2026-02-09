Habertürk
Habertürk
        Şabanözü'nde badminton sporcularından Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        Şabanözü'nde badminton sporcularından Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        Şabanözü'nde badminton sporcuları Belediye Başkanı Faik Özcan'ı ziyaret etti.

        Giriş: 09.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:17
        Şabanözü'nde badminton sporcularından Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret
        Şabanözü'nde badminton sporcuları Belediye Başkanı Faik Özcan'ı ziyaret etti.

        Hatay'da 19-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılan 12 sporcu, şampiyonanın ardından Şabanözü'ne döndü.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk ile antrenör Erkan Özkan'ın da katıldığı ziyarette Belediye Başkanı Faik Özcan, sporcuları tebrik etti.

        Sporcuların Hatay'dan önemli tecrübeler kazanarak döndüğünü belirten Özcan, "Edindikleri bu tecrübelerle önümüzdeki turnuvalarda ilçemizi, hatta ülkemizi olimpiyatlar dahil olmak üzere daha büyük organizasyonlarda temsil edecek sporcular olacağına yürekten inanıyorum. Badmintonu yavrularımıza sevdiren, emek veren kıymetli hocalarımıza ve azimleriyle bizleri gururlandıran güzel evlatlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum." dedi.

