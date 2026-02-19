Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı

        Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 20,38'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:01 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:01
        Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı
        Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 20,38'e yükseldi.

        Kent merkezi başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi geçen yıl ekim ayında yüzde 17,25 ölçülmüştü.

        Çankırı Su Birliğinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve yağmurun ardından barajdaki doluluk oranı 20,38'e yükseldi.

        Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, AA muhabirine, barajın su seviyesinin bitme seviyesine geldiğini ancak son yağışlarla 5-6 metre yükseldiğini söyledi.

        Bu seviyenin de kritik olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Barajın en az 15 metre daha yükselmesi gerekiyor. Yağışlarımız bol olursa ancak o zaman dolar. Suyumuzu tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliyiz. Eskiden barajın karşısındaki savaktan su taşardı, şimdi ise çok aşağıda kaldı." ifadelerini kullandı.

