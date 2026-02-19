Canlı
        Çankırı Haberleri

        Korgun'da iş yerleri denetlendi

        Korgun'da iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

        19.02.2026 - 15:48
        Korgun'da iş yerleri denetlendi
        Korgun'da iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve zabıta ekiplerince oluşturulan komisyon tarafından yürütülen denetimlerde, raf ve kasa etiket fiyatları, temizlik ve hijyen şartları ile ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi.

        Denetimlerin tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının temini amacıyla ramazan ayı boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

