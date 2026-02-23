Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı JAK ekiplerine "enkazda arama ve kurtarma temel eğitimi" verildi

        Çankırı AFAD İl Müdürlüğünce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine yönelik "enkazda arama ve kurtarma temel eğitimi" düzenlendi.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:33
        AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitim kapsamında, afet ve acil durumlarda güvenli müdahale esasları, enkazda arama teknikleri, kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı, olay yeri organizasyonu, ekip koordinasyonu ve temel kurtarma uygulamaları konularında bilgi verildi.

        Senaryo temelli uygulamalı eğitimde personelin sahada hızlı, koordineli ve etkin müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

