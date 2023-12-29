Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın Kozmetik şirketi L'Oréal'in patronu Françoise Bettencourt Meyers, firmanın hisselerinin rekor seviyeye ulaşmasıyla dünyanın 100 milyar dolarlık servete sahip ilk kadını oldu

Önde gelen kozmetik şirketi L'Oréal'ın varisi Françoise Bettencourt Meyers tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 yaşındaki Bettencourt Meyers'in net serveti 2023 yılında 28.6 milyar dolar artarak dünyanın en zengin 12. kişisi oldu.

Büyükbabası tarafından kurulan Fransız güzellik şirketi, 2023'te son yılların en iyi borsa performansını sergileme yolunda ilerliyor. L'Oréal hisseleri perşembe günü Paris Borsası'nda rekor seviyeye yükseldi. Hisseler bu yıl yüzde 33.9 değer kazanırken L'Oreal'in de piyasa değeri 267 milyar doları aştı.

Pandemi döneminde düşen satışların bu yıl toparlanması hisselerin yüksek performans göstermesinde etkili oldu.

L'Oreal'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Bettencourt Meyers'ın ailesiyle beraber şirkette yüzde 35 payı bulunuyor.

Meyers, annesi Liliane Bettencourt'un 2017'de ölmesinin ardından L'Oréal'in en büyük hissedarı oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 29 aralık itibarıyla dünyanın en zengin 20 insanı (milyar dolar):

1 Elon Musk 232 2 Bernard Arnault 179 3 Jeff Bezos 178 4 Bill Gates 141 5 Steve Ballmer 131 6 Mark Zuckererg 130 7 Larry Page 127 8 Larry Ellison 124 9 Sergey Brin 120 10 Warren Buffett 120 11 Carlos Slim 104 12 Francoise Bettencourt Meyers 100 13 Mukesh Amani 97.1 14 Amancio Ortega 87.6 15 Gautam Adani 83.2 16 Michael Dell 78.5 17 Jim Walton 72.6 18 Rob Walton 71.2 19 Alice Walton 70.0 20 Zhong Shanshan 66.8

ANNESİ İLE DAVALIK OLMUŞTU

Uzun yıllar Fransa'nın en zengin kişisi seçilen Liliane ile tek çocuğu Françoise 2000'lerdeki bir dava ile gündeme gelmişti. Françoise bir fotoğrafçı ve sosyetik bir kişiliği annesinin zihinsel hastalığından yararlanmakla suçlamıştı.

2011 yılında bir Fransız mahkemesi Liliane'in demans hastası olduğuna hükmederek, serveti ve geliri üzerinde François'nın kontrol sahibi olmasına karar verdi.

Liliane konuyla ilgili verdiği bir demeçte "Kızım ölümümü hızlandırmak için elinden geleni yapmak yerine sabırla ölümümü bekleyebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Bettencourt Meyers'in annesinin aksine dünyanın zenginlerinin sıkça katıldığı sosyal etkinliklere katılmak yerine mahremiyeti tercih ettiği belirtiliyor.