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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fergio House isimli sosyal medya hesabını Ferhat G ile Serhat G ikiz kardeşler kurmuş

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu yeni detaylar ortaya çıktı! Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş

        İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:38
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        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
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        Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabına yönelik düzenlenen operasyonun soruşturması tamamlandı.

        TAKSİM’DE PARA DAĞITMIŞLAR

        Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu tespit edildi.

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        KURUCUSU MİMAR KARDEŞLER

        Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu ortaya çıktı.

        Daha önce yaptığı birçok restorasyon projesiyle tanınan kardeşlerden Ferhat G.'nin yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı.

        ÖZEL ÇEKİMLER YAPILDI

        Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

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        Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.

        Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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