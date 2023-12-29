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        Haberler Spor Futbol İngiltere Altay Bayındır'a Afrika Kupası müjdesi! Onana'dan kaleyi devralıyor - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır'a Afrika Kupası müjdesi! Onana'dan kaleyi devralıyor

        Manchester United'da henüz resmi maça çıkmayan Altay Bayındır'a piyango vurdu! Milli kaleci, Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na davet edilmesi sonrası en az 5 maçta Manchester United kalesini koruma şansı yakaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:09
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        Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Onana'dan kaleyi devralıyor.

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        İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

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        Nottingham Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruması beklenen Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.

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        Milli kaleci Altay Bayındır, 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı ile başlayacak süreçte en az 5 maç Manchester United'ın kalesini koruyacak.

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        Altay Bayındır, Premier Lig'de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.

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        Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndaki durumuna göre bu sürenin uzaması da söz konusu...

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        Altay Bayındır, Manchester United'ta henüz süre alamadı.

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        Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda maçlara çıkan Manchester United'da kaleyi, Andre Onana korudu.

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        Kamerunlu kaleci bu süreçte eleştirilere de maruz kalsa da Teknik Direktör Erik ten Hag'ın ilk tercihi oldu.

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        Andre Onana'nın performansı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.

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        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United, kalesinde 15 gol görerek bu sayıya ulaşan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti.

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