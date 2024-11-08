İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Akkor, "Deniz suyu daha önce bu yılki kadar çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı." dedi.