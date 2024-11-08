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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı

        İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyunun çekilmesi sonucunda küçük kum adacıkları oluşurken, balıkçılar da suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadı. Bölgde çekilmenin sıklıkla görüldüğünü söyleyen balıkçılar, bu kadar fazlasına ise hiç şahit olmadıklarına dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:45
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        İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekildi, küçük adacıklar oluştu.

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        Menekşe Deresi'ndeki balıkçılar ise suyun sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.

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        Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.

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        Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya da çıkamadıklarını dile getirdi.

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        Bölgede balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.

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        Akkor, "Deniz suyu daha önce bu yılki kadar çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı." dedi.

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        Suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadığını dile getiren Akkor, "Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor" diye konuştu.

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        Geçen seneye göre deniz suyunun daha fazla çekildiğini belirten İrfan Sevinç de "Deniz suları kışın çekiliyor zaten. Yazın normal seviyesinde ama kışın çekiliyor. Her sene aynı durumlar oluyor. Geçen kışta Kasım gibi çekilmişti. Ama geçen seneye göre biraz daha fazla" dedi.

        #istanbul
        #menekşe plajı
        #deniz
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