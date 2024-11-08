İngiliz basını Galatasaray-Tottenham maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya geldi ve bol pozisyonlu geçen mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray-Tottenham maçı, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırladı ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. İngiliz basını, bu maça geniş yer ayırdı.
90MIN: G.SARAY TOTTENHAM'I DUMAN ETTİ
Tottenham, ilk 3 maçında Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar'ı yendi. Geçen sezon 100 puanı aşarak şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'da Tottenham'ı duman etti.
THE SUN: OSIMHEN TOTTENHAM'I PARAMPARÇA ETTİ
Victor Osimhen, Galatasaray'ın transfer döneminde yaptığı en garip transferlerdendi. Forster'ın yaptığı birkaç güzel kurtarış olmasa 6 gol atabilirdi. Romero ve van de Ven'in sakatlıklarla boğuştuğu bir Tottenham defans hattı için başa çıkması zor bir durumdu. Solanke'nin topuğuyla attığı gol umut verdi ama Osimhen fark yarattı.
DAILY MAIL: OSIMHEN SANTRFORLUĞUN SANATINI KONUŞTURDU
Kaotik yenilgi, Tottenham'ın Avrupa Ligi'nde ilerlemesini durdurmayacak ama bu devam edebilir. Ange Postecoglou ve oyuncularının Londra'da uyandıklarında kulaklarındaki çınlama, bunu sağlayacaktır. İlk yarıda Tottenham, Galatasaray tarafından hırpalandı ve 3 gol atan Türklerin 27 çabası oldu. Osimhen santrforluğun sanatını konuşturdu ve ders verdi. Forster'ın kahramanlıkları, G.Saray'ın enerjisinin tükenmesi aşağılanmayı uzak tuttu.
THE GUARDIAN: TOTTENHAM PARAMPARÇA EDİLDİ
Tek sürpriz Tottenham'ın Galatasaray karşısında az farkla yenilmesiydi. Ev sahibi ekip pozisyonları değerlendirebilse kriket skorunun olabileceği bir maçtı. Osimhen hat-trick için yeterli fırsatları reddetti, Spurs'un eksikleri kısmen bir bahaneydi. Tottenham, 28 şut çeken ev sahibi ekip tarafından paramparça edildi.
SKY SPORTS: G.SARAY'IN 6-7 GOL ATMASI GEREKİRDİ
Yunus Akgün muhteşem bir açılış golü attı ve Lankshear Tottenham için ilk golünü kaydetti. Spurs tuhaf geçen maçta Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'ın en az 6-7 gol atması gerekirdi.
BBC: FARKLI GALİBİYETİ FORSTER ENGELLEDİ
Okan Buruk'un farklı hak ettiği galibiyeti almasını Forster'ın birkaç müthiş kurtarışı engelledi.
TELEGRAPH: G.SARAY SPURS DEFANSINI AŞAĞILADI
Palyaço gösterisi... Galatasaray, ikinci yarı sonlarında oyunun bitmesine yakın zamanlarda bile sürekli atan yapan takımdı ve bu çılgıncaydı. Avrupa'nın en gürültülü ve coşkulu stadyumlarından biri olmaya devam ediyor. Islık ve yüksek ses, kulak tırmalayıcı. Tottenham için işkence gibi bir geceydi.