Merkez Bankası’nın geçen yıl kasım ayında açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu yüzde 36 olarak tahmin edildi. Mayıs ayında açıklanan bu yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 38 olarak revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Karahan’ın bugün açıkladığı yılın son enflasyon raporunda ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi.

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Yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

REKLAM SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. EMEKLİLER ARASINDA 4,2 PUAN MAAŞ ZAMMI FARKI Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.