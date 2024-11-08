Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek

Fed dün beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine giderken, faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da geceye damga vurdu.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında Powell'a seçimden zaferle ayrılan Trump'ın istifasını istemesi durumunda istifa edip edilmeyeceği soruldu. Powell ise kısa ve net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

Powell bunun yanında yasaların Başkanın kendisini veya diğer Fed başkanlarını görevden almaya izin vermediğini ifade etti.

Bu açıklama tartışmaların odağına otururken ABD'de Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mike Lee konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada "Yürütme organı Başkanın emri altında olmalı. Anayasa böyle tasarlanmıştı. Fed, bu konuda Anayasa'dan nasıl saptığımızın birçok örneğinden biri. Fed'i bitirmemiz (kapatmamız) için bir neden daha" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Senatörün bu mesajını destekleyerek paylaştı. REKLAM 💯 https://t.co/D6tYTAThNC — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2024 2018 yılında Trump'ın kendisini aday göstermesiyle göreve gelen Powell, 2022 yılında Başkan Biden tarafından yeniden aday gösterildi ve Fed Başkanı olarak 2. dönemine başladı. ABD'de Fed'in başına geçecek isim 4 yılda bir Başkan tarafından aday gösteriliyor ve ardından Senato'nun onayına sunuluyor. ÖNCE ADAY GÖSTERDİ SONRA HEDEF TAHTASINA KOYDU Kayıtlı bir Cumhuriyetçi ve özel hayatında muhafazakar birisi olan Powell, bu özelliklerinin etkisiyle Trump tarafından 2018'de göreve getirilmişti. Trump kendisini aday gösterirken Powell'ın 'çok akıllı ve çalışkan' birisi olduğunu ifade etmişti. Ancak aynı yıl Fed'in faiz artırım kararı almasıyla Powell Trump'ın hedefi haline geldi.