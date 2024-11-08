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        Haberler Kültür-Sanat Resim İnsansı robot yaptı... Portre rekor fiyata satıldı

        İnsansı robot 'Ai-Da'nın oluşturduğu portre 1 milyon dolara satıldı

        Yapay zekayla çalışan insansı robot Ai-Da'nın ürettiği ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing'in portresi, açık artırmayla 1,08 milyon dolara satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:32
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        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
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        Yapay zekayla çalışan insansı robot Ai-Da'nın ürettiği, bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul eden ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing'in portresi, çıkartıldığı açık artırmada 1,08 milyon dolara alıcı buldu. Ai-Da, açık artırmada bir eseri satılan ilk insansı robot sanatçı oldu.

        The Guardian'ın haberine göre, bir açık artırmada satılan ilk insansı robotun eseri, New York'ta görücüye çıktı.

        Portre için verilen ön tekliflerin 120 ila 180 bin dolar olduğu gözlemlenirken, adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace'den alan Ai-Da'nın ürettiği eser açık artırmada 1,08 milyon dolara satıldı.

        Ai-Da'nın ürettiği Alan Turing'in portresi, stüdyo üyeleriyle yaptığı konuşmalar aracılığıyla fikirler üreten insansı robotun, 'yapay zekanın iyiliği' konulu bir tartışma sırasında Turing'in bir resminin ortaya çıkarılmasını önermesiyle oluşturuldu.

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        Robota hangi stil, renk, içerik, ton ve dokuyu kullanacağının sorulmasının ardından Ai-Da gözlerindeki kameraları kullanarak Turing'in bir resmine bakıp bu portreyi oluşturdu.

        Alan Turing
        Alan Turing

        İletişim kurmak için yapay zeka teknolojisi kullanan Ai-Da, çalışmalarının temel değerinin, gelişmekte olan teknolojiler hakkında kurulacak diyaloglar için bir 'katalizör' olması olduğunu belirtti.

        Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki yapay zeka uzmanlarıyla çalışarak Ai-Da'yı geliştiren Aidan Meller, konuya ilişkin tarihin en büyük sanatçılarının toplumun değişimlerini hem kutlayan hem de sorgulayan sanatçılar olduğunu ifade etti.

        Eserin Turing'in yapay zekayı yönetme konusunda karşılaşılacak zorluklar konusunda uyarılarını yansıttığını belirten Meller, Ai-Da'nın eserlerinin yapay zekanın gücünün insanlığı nereye götüreceğini ve bu gücün kullanılmasında ortaya konan küresel yarışı sorgulattığını söyledi.

        *Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ai-Da
        #Alan Turing
        #Alan Turing portresi
        #İNSANSI ROBOT
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