Yapay zekayla çalışan insansı robot Ai-Da'nın ürettiği, bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul eden ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing'in portresi, çıkartıldığı açık artırmada 1,08 milyon dolara alıcı buldu. Ai-Da, açık artırmada bir eseri satılan ilk insansı robot sanatçı oldu.

The Guardian'ın haberine göre, bir açık artırmada satılan ilk insansı robotun eseri, New York'ta görücüye çıktı.

Portre için verilen ön tekliflerin 120 ila 180 bin dolar olduğu gözlemlenirken, adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace'den alan Ai-Da'nın ürettiği eser açık artırmada 1,08 milyon dolara satıldı.

Ai-Da'nın ürettiği Alan Turing'in portresi, stüdyo üyeleriyle yaptığı konuşmalar aracılığıyla fikirler üreten insansı robotun, 'yapay zekanın iyiliği' konulu bir tartışma sırasında Turing'in bir resminin ortaya çıkarılmasını önermesiyle oluşturuldu. REKLAM Robota hangi stil, renk, içerik, ton ve dokuyu kullanacağının sorulmasının ardından Ai-Da gözlerindeki kameraları kullanarak Turing'in bir resmine bakıp bu portreyi oluşturdu. Alan Turing İletişim kurmak için yapay zeka teknolojisi kullanan Ai-Da, çalışmalarının temel değerinin, gelişmekte olan teknolojiler hakkında kurulacak diyaloglar için bir 'katalizör' olması olduğunu belirtti.