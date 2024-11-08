Spor yazarları AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Spor yazarları, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları, Alkmaar-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"DEĞİŞİKLİKLER F.BAHÇE'Yİ GERİLETTİ"
Uğur Meleke (Hürriyet): Enschede deplasmanında pragmatik oyun tercih ettiği için Mourinho’yu eleştirmiştim ama dün Alkmaar’da ilk yarıda daha proaktif bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk 45’te üç net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, iyi bir görüntü verdiler aslında o bölümde. Ancak ikinci yarıda Mourinho’nun (ya da yardımcısı Toti’nin) yaptığı her değişiklik Fenerbahçe’yi geriletti: Önce 57’de Szymanski sol açığa geçti. Sonra Amrabat stopere, Mert Hakan orta sahaya. 80’de Szymanski sol beke, Cenk öne derken, karmakarışık oldu Fenerbahçe. Bir maç içinde temel ayarlarla bu kadar oynanmasına ben anlam veremedim doğrusu.
"F.BAHÇE ÇARESİZ KALDI"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Fenerbahçe'nin sahada bu kadar çaresiz kalmasının açıklaması ne olabilir bilmiyorum. Trabzonspor galibiyetinin getirdiği başarma duygusunun üstüne, gencecik bir takım karşısındaki "kibir" olabilir mi? Rakip Hoca, "Zaafları biliyoruz, son derbiyi izledik" derken, Fenerbahçe'nin Mert Müldür tarafını mı "ima" etti? Müthiş bir hırsla, istekle ve akılla geldiler Fenerbahçe üstüne. Hak edilmiş bir galibiyeti Fenerbahçe adına hak edilmiş bir yenilgiye de dönüştürdüler. Direnen tek oyuncunun Dzeko olması, her pozisyona katkıda bulunması ama O'nun kadar isteyen olmaması da bir başka sorun. Mourinho özellikle Fred ve Maximin gibi önlerinde "ekstra" yazan futbolcularının form grafiğini yukarı çekmeli. Bu maç iyi bir "ders"... Almasını bilene...
"JOSE BEY'E BİR HATIRLATMA..."
Engin Verel (Akşam): 1-1'i yakalamışken ve galibiyet kovalarken 5 dakika geçmeden bir halı saha golü daha yiyoruz. 18 yaşındaki çocuk, Fenerbahçe ceza sahasında çocuk parkında oynar gibi güle eğlene gelip topu filelere yolluyor. Üçüncüsünde de aynı... Savunmasıyla bilinen Mourinho'nun sanırım bunun için de söyleyecek sözü vardır. Ama öncelikle ben ona şunu hatırlatmak istiyorum: "Jose Bey'e bir hatırlatma. Türkiye Ligi'ni kimse izlemese de (!), Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki maçlarını 250 milyonluk Türk dünyası takip ediyor. Haberin olsun!
"PİŞMANİYE GİBİ DAĞILDI"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular. İkinci yarı başlarken kendisinden kalite olarak aşağıda olan Alkmaar'ı yener diye düşünüyorduk ki çok tuhaf şeyler oldu. Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası. Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular. Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı. Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı. İşler Fenerbahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil.