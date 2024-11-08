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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de yeni rekor - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yeni rekor

        ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla rekor kıran Bitcoin Fed'in faiz indirmesinin ardından rekor tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:23
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        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
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        Kripto para piyasası faiz kararı sonrası bu hafta ikinci kez rekor kırdı.

        Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Tekrar gerileme gösteren Bitcoin şu an 75 bin 928 dolardan işlem görüyor.

        ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçmişti.

        Analistler, “kripto dostu” yeni bir SEC Başkanı ve Senato Bankacılık Komitesi’nin sektöre daha net bir düzenleme sağlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

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