İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
Ajax ile Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar gurubu saldırıya uğradı. Saldırının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli vatandaşları hedef alan "çok şiddetli bir olayın" ardından iki kurtarma uçağının derhal Amsterdam'a gönderilmesini emretti. Saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği açıklanmayan 20 kişi tutuklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Maccabi Tel Aviv Hollanda'da karşı karşıya geldi. Maçı 5-0 Ajax kazanırken; maç sonunda İsrailli taraftarlar Hollanda'da saldırıya uğradı.
Perşembe gecesi Amsterdam'daki stadyumunun dışında, futbol maçından önce ve sonra Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Filistin destekçisi göstericiler arasında olay çıktı.
Medya ve yetkililer, çatışmaların Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın Filistin yanlısı gösteri yasağına rağmen çıktığı bildirildi. Halsema, protestocular ile İsrail futbol kulübünün taraftarları arasında çatışma çıkmasından korkuyordu.
NETANYAHU İKİ KURTARMA UÇAĞI GÖNDERDİ
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrailli vatandaşları hedef alan "çok şiddetli bir olayın" ardından iki kurtarma uçağının derhal Amsterdam'a gönderilmesini emretti.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı ayrıca, saldırıların ardından şehirde vatandaşlarını otel odalarında kalmaya çağırdı.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
Saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği açıklanmayan 20 kişi tutuklandı. Hollanda İçişleri Bakanı, Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi bekleniyor.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon da sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda şiddet olaylarını kınadı.
BEŞİKTAŞ’IN MACCABI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya alınırken hangi ülkede oynanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada "Karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denildi.
Bu gelişmenin ardından maçın hangi ülkede oynanacağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.
Şu anda öne çıkan seçenek Macaristan olurken Beşiktaş yönetiminin UEFA ile temasları devam ediyor.
Diğer yandan maçtaki seyirci konusu da Beşiktaş'ın yaptığı görüşmelerin ardından netlik kazanacak.