UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Maccabi Tel Aviv Hollanda'da karşı karşıya geldi. Maçı 5-0 Ajax kazanırken; maç sonunda İsrailli taraftarlar Hollanda'da saldırıya uğradı.

Perşembe gecesi Amsterdam'daki stadyumunun dışında, futbol maçından önce ve sonra Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Filistin destekçisi göstericiler arasında olay çıktı.

Medya ve yetkililer, çatışmaların Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın Filistin yanlısı gösteri yasağına rağmen çıktığı bildirildi. Halsema, protestocular ile İsrail futbol kulübünün taraftarları arasında çatışma çıkmasından korkuyordu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon da sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda şiddet olaylarını kınadı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği açıklanmayan 20 kişi tutuklandı. Hollanda İçişleri Bakanı, Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrailli vatandaşları hedef alan "çok şiddetli bir olayın" ardından iki kurtarma uçağının derhal Amsterdam'a gönderilmesini emretti.

Amsterdam’da İsrailli ve Filistinli Taraftarlar Arasında Gerginlik ve Sokak Çatışmaları yaşandı



Amsterdam’da Maccabi Haifa ile Ajax arasında oynanan futbol maçının ardından, İsrailli taraftarlar ile Filistin yanlısı gruplar arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Olayların… pic.twitter.com/cecjsi8dbm — Çetiner Çetin (@cetiner_cetin) November 8, 2024

BEŞİKTAŞ’IN MACCABI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya alınırken hangi ülkede oynanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada "Karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denildi.

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Bu gelişmenin ardından maçın hangi ülkede oynanacağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.