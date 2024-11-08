Spor yazarları Galatasaray'ın Tottenham zaferini değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
Spor yazarları, Galatasaray'ın Tottenham karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
"BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bu maçtaki sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde etti. Bu avantajı da kaçıracağını düşünmüyorum. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Galatasaray belki dün gece tarihi farkla da kazanabilirdi ama bir konuyu göz ardı etmeyelim; Avrupa'nın en güçlü takımı da olsa eğer 7-8 yedek oyuncuyla oynuyorsa saha içinde organize olması ve savunma güvencesi oluşturması mümkün olmaz." [Sabah]
"HAK EDEREK GALİP GELDİ"
OSMAN ŞENHER: "Aston Villa’yı paralayan, City’yi yenen Tottenham’dan maç öncesi gerçekten çok çekiniyordum. Maç başlayınca bu tedirginliğim coşkuya döndü. Önce Okan Buruk’tan başlayayım... Hocanın mangal gibi yüreği var. Hani bas bas bağırıyorlardı ya; “Osimhen ile Icardi yan yana oynar mı?” diye... Herhalde bu şekilde konuşan insanlar bir daha bu konuyu açmaya utanacaklar. Sonuçta önemli olan üç puandı. Skor önemli değil. Galatasaray rakibinden çok daha iyi futbol oynayarak, hak ederek galip geldi ve ilk sekiz için önemli bir avantaj sağladı." [Milliyet]
"ORDAYDIM"
MEHMET AYAN: 10'u isabetli 28 şut, 3.29 gol beklentisi, rakip ceza sahasında 40 topla buluşma, 62 ikili mücadele kazanma, 17 pas arası... Kolay işler değil! İstersen okulun bahçesinde U-19 takımıyla oyna rakip Spurs... Rakip Premier Lig'in BIG 6 takımlarından biri... Galatasaray'ın öyle bir golcüsü var ki... Attığı gollerle takımdan adım adım uzaklaşıyor! Burada olduğu sürece herkes keyfini çıkarsın... Hülasa... Teşekkürler Okan hoca, teşekkürler Galatasaray... Kanına, genine uygun davrandığın için... İYİ Kİ ORDAYDIM... [Habertürk]
"UNUTULMAZ BİR MAÇ"
UĞUR MELEKE: "Seyrantepe’de unutulmaz bir maça şahitlik ettik. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada Galatasaray, Bayern ve Manchester’a karşı çok cesur oynamış, futboluyla bizi gururlandırmıştı. Dün o cesur ruh sahadaydı tekrar. Tottenham’a karşı bayıltan bir hücum pres uyguladı Galatasaray. Esas etkileyici olansa bu presin birinci dakikada da, 1-0’da da, 2-1’de de, ikinci yarıya 3-1 galip başlandığında da devam etmesi. Dün birinci dakikadan doksana kadar sahada büyük takım davranışı gösteren tek bir ekip vardı. O da Galatasaray’dı." [Hürriyet]
"TOTTENHAM BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham karşısında adeta bir Premier Lig takımı gibi mücadele etti. Tottenham Tottenham olalı böyle bir futbol zulmü görmemiştir. Kupa 2'nin favorisi gösterilen Tottenham'ı RAMS Park'ın çimlerine gömdü Galatasaray! Helal olsun Galatasaray'a! Yolun sonunda San Mames var! Neden olmasın! Mütevazı olmayalım! Galatasaray, Avrupa deyince bir devrim takımıdır. Avrupa'dan kupa getirme ihtimalini gerçeğe çevirmiştir. Yani ihtimali ihtilale dönüştürmüştür. İkinci kez neden olmasın! Yolun açık olsun Galatasaray!" [Fotomaç]
"GALATASARAY FARKI KAÇIRDI"
İBRAHİM YILDIZ: Galatasaray, 10 kişi kalan takıma karşı daha fazla pozisyon bulabilirdi. Yorgunluğun yanı sıra maçı kazandık havasının faturası ağır olabilirdi. Boş kaleye atılamayan bir şut var ki, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Her şeye karşın, Galatasaray’ın futbol beşiği denilen İngiltere’den gelen takıma futbol dersi verdiği bir olguydu. Özellikle 60 dakika rakibini dağıtan, çaresiz bırakan bir oyun sergilediler. Taraftar oyuna ve sonuca sevinirken daha farklı bir skor olmadığına üzüldü haklı olarak. [Habertürk]