Spor yazarları Galatasaray'ın Tottenham zaferini değerlendirdi!

"BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bu maçtaki sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde etti. Bu avantajı da kaçıracağını düşünmüyorum. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Galatasaray belki dün gece tarihi farkla da kazanabilirdi ama bir konuyu göz ardı etmeyelim; Avrupa'nın en güçlü takımı da olsa eğer 7-8 yedek oyuncuyla oynuyorsa saha içinde organize olması ve savunma güvencesi oluşturması mümkün olmaz." [Sabah]