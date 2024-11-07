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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi vaatlerinin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

        "TÜRKİYE AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK PERSPEKTİFİ İLE HAREKET EDİYOR"

        Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu kaydetti.

        ERDOĞAN, DANİMARKA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i kabul etti. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan sosyal medya paylaşımında, "Kabulde Türkiye ile Danimarka ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği’nin güçlendirilmesi için birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği’ne güç katacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan’da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail’e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu ifade etti" denildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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