Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına ünlülerin tepkileri
Donald Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre Kamala Harris'e karşı seçim yarışını kazanmasına ünlü isimler tepki gösterdi. Kamala Harris destekçisi olan ünlüler, hayal kırıklığını dile getirdi: Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi!
2024 seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı oldu.
Aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio gibi pek ünlü yıldızın desteklediği Demokrat aday Kamala Harris'in geride kalması, onu destekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Donald Trump'ın erken zaferini ilan ederek, tarih yazdığını ve ABD'nin altın çağını başlatacağı açıklamasının ardından Trump taraftarları zafer kutlaması yaparken, Harris'in destekçileri öfke ve hayal kırıklığı içeren yorumlarda bulundu.
Kamala Harris'i destekleyen ünlü isimlerden bazıları, duygularını sosyal medyadan dile getirdi.
Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, Instagram paylaşımında Donald Trump'ın yönetiminin daha kısıtlayıcı, acımasız bir döneme dönüş olacağını söyleyerek, azınlık gruplarının artık daha fazla korkacağını yazdı. Curtis; "Ama bunun asıl anlamı uyanmamız ve savaşmamızdır. Kadınlar, çocuklarımız ve onların gelecekleri için, zulme karşı mücadele edin. Savaş verin. Protesto edin. Amerikalı olmanın anlamı budur" yorumunu yazdı.
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Instagram hikâyesinde, "Bugün bu sonucun sonsuz ağırlığını hisseden herkesin elinden tutuyorum" dedi.
'Wire' dizisi yıldızı Wendell Pierce, Kamala Harris'i harika bir kampanya yürüttüğü için tebrik etti ve Donald Trump yönetiminde şimdi ne olacağı konusunda düşüncelerini şöyle yazdı: Seçimlerin sonuçları vardır. Yargıtay bir dönem boyunca değiştirilecek. Hayatım boyunca bir daha ılımlı bir mahkeme görmeyeceğim.
Wendell Pierce ayrıca Donald Trump'ı "ırkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı" gibi nitelendirmelerle suçladı.
Ünlü oyuncu John Cusack; “Ülkenin hüküm giymiş bir tecavüzcüye ve Nazi'ye oy vererek kendisini yok etmeyi seçeceği gerçeği, derin bir nihilizmin işaretidir. En hafif tabir bu" diye yazdı.
Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis, Kamala Harris'i cesaretinden dolayı överek, "Sonsuza kadar gurur duyuyorum ve duyacağım” dedi.
Ünlü korku yazarı Stephen King; “Güzel ama kırılabilecek eşyalar satan birçok mağazada görebileceğiniz bir tabela vardır: Bakması güzel, tutmak zevkli ama bir kez kırarsanız satın almak zorunda kalırsınız. Aynı şeyi demokrasi için de söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.
Rap şarkıcısı Cardi B, Kamala Harris yenilgisine ilk tepki veren isimlerden biri oldu. Sert bir açıklama yapan şarkıcı, Donald Trump'ın önde çıktığı eyaletleri ima ederek; "Bazılarınızın kasırgalarla karşılaşmasının nedeni budur" dedi. Doğrudan eyalet veya bölge adı vermese de yorumu birçok kişi tarafından kasırgalardan sıklıkla etkilenen Florida ve Teksas gibi Trump eğilimli eyaletlere bir tepki olarak algılandı.
Cardi B, gönderisini paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi. Ancak silmesine rağmen şarkıcı, tepkilerden kurtulamadı.
Oyuncu Whoopi Goldberg, Donald Trump hakkında duygularını paylaşırken; "O, başkan. Adını hâlâ söylemeyeceğim. Bu değişmeyecek" dedi ve sonuçtan "son derece rahatsız" olduğunu dile getirdi.
İngiliz yazar Philip Pullman, sosyal medyada sade ama etkili bir yorum yazdı: Elveda Amerika. Seni tanımak güzeldi.
Oyuncu Lili Reinhart, pek çok kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Trump'ın başkan seçilmesinin ardından, "Trump'ın cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını öne süren kadınların ne hissettiğini anlayamıyorum. Milyonlarca insanın onların tacizcisine oy verdiğini görüyorum. Bu kadınlar adına kalbim çok kırık. Size inanıyorum ve çok üzgünüm" dedi.
Oyuncu Christina Applegate, kadın olarak haklarının elinden alınacak olması nedeniyle kızının hıçkıra hıçkıra ağladığını yazdı. 2021'de kendisine MS hastalığı teşhisi konulduğunu açıklayan oyuncu, engelli hakları için de endişelendiğini ve korktuğunu belirterek şunları söyledi: Kadın haklarına karşı oy verdiyseniz lütfen beni takipten çıkın. Beni takip etmeyin, çünkü yaptığınız şey gerçekçi değil. Ben böyle takipçiler istemiyorum.
Muhafazakar TV programcısı Piers Morgan ise Donald Trump'ı kutlayarak, "Siyaset tarihinin en mükemmel geri dönüşü. Düşmanlarınız sizi öldürmeye, hapse atmaya ve sizi yeni Hitler olarak damgalamaya çalışırken dayanıklılığınızın, zihinsel gücünüzün ve asla pes etmeme zihniyetinizin bir kanıtı" ifadesini kullandı.