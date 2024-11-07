Okan Buruk'tan, UEFA Avrupa Ligi'nde rekor!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan Türk teknik direktör oldu.
Giriş: 07.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:09
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği İngiliz takımı Tottenham’ı 3-2 mağlup etti.
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Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekor daha kırdı.
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Buruk, 2009 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 9. galibiyetini elde etti.