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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza! - Fenerbahçe Haberleri

        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!

        PFDK, Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Diğer taraftan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da 600 bin TL para cezası aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise 465 bin TL ceza aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:38
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        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

        Diğer taraftan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da 600 bin TL para cezası aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise 465 bin TL ceza aldı.

        İşte PFDK açıklaması;

        "TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT K, J, I, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J, I, K, TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜN DOĞU ALT J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, her ne kadar FDT’nin 38 ve 41. maddeleri uyarınca sevk yapılmış ise de; açıklama içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabı belli bir hakaretin gerçekleşmediği, açıklamaların yöneldiği kişilerin açıklama bütünlüğü içerisinde muğlak kaldığı ve eylemin bu yönüyle sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak; ayrıca, açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca takdiren 465.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        12- FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALİ ACUN ILICALI’nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/4-a maddesi uyarınca bahse konu maddede geçen alt sınır olan 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu’nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT’nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

        FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF’nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/4-a maddesi uyarınca takdiren 900.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI’nin, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDIN DZEKO hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; bahse konu beyanların ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ve ayrıca bir disiplin ihlali barındırmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA

        Karar verilmiştir."

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