Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hammarby Akademisi Başkanı Rydberg HT Spor'a konuştu: Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu! - Futbol Haberleri

        Hammarby Akademisi Başkanı Rydberg HT Spor'a konuştu: Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!

        Portekiz devi Porto'da forma giyen İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı. Deniz'in İsveç'te yetiştiği kulüp olan Hammarby'nin Akademi Başkanı Jock Rydberg, HT Spor'dan Özer Çak'a konuştu. Rydberg, Deniz'in Türk Milli Takımı'nı seçmesini sürpriz olarak nitelendirdi

        Giriş: 07.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz devi Porto'nun geçtiğimiz yaz 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hammarby'den kadrosuna kattığı Türk asıllı futbolcu Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı.

        İsveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Deniz, A Milli Takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandı.

        Zlatan Ibrahimovic'in de hissedarlarından olduğu Deniz Gül'ü yetiştiren Hammarby kulübünün Akademi Başkanı Jock Rydberg, HT Spor'dan Özer Çak'a konuştu. Deniz Gül'ü anlatan Rydberg, Türk Milli Takımı tercihini ise süpriz olarak nitelendirdi.

        "GÜÇLÜ BİR DOKUZ NUMARA"

        Hammarby Akademisi Başkanı Jock Rydberg, Deniz'in akademide ve A takımda her zaman çok sayıda gol attığını dile getirirken genç futbolcu için, "Deniz ceza sahası içinde tehlikeli olan güçlü bir dokuz numara." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Deniz'in başka oyuncularla kıyaslanmasının zor olduğunu aktaran Rydberg, "Bence oyununun bazı yönlerini geliştirirse en üst seviyede oynama ihtimali var. Onu başka bir oyuncuyla kıyaslamak zor. Deniz, Deniz'dir. Umarız gelecekte çok başarılı olur." dedi.

        "TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİ SÜRPRİZ OLDU!"

        Deniz Gül'ün Türkiye Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili de konuşan Hammarby Akademisi Başkanı Rydberg, "Milli takım seçilmesiyle ilgili haberler yeni çıktı, İsveç'te henüz bir tepki görmedim. İsveç'in genç milli takımlarında oynamış bir oyuncu olduğu için Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Hammarby olarak Türkiye'de onun için her şeyin en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        20 yaşında, 1.90 boyundaki santrfor Deniz Gül, İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 10 maça çıkmıştı.

        Genç futbolcu bu sezon Porto'da 4 maçta 2 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu