Hammarby Akademisi Başkanı Rydberg HT Spor'a konuştu: Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!

Portekiz devi Porto'nun geçtiğimiz yaz 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hammarby'den kadrosuna kattığı Türk asıllı futbolcu Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı.

İsveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Deniz, A Milli Takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Zlatan Ibrahimovic'in de hissedarlarından olduğu Deniz Gül'ü yetiştiren Hammarby kulübünün Akademi Başkanı Jock Rydberg, HT Spor'dan Özer Çak'a konuştu. Deniz Gül'ü anlatan Rydberg, Türk Milli Takımı tercihini ise süpriz olarak nitelendirdi.

"GÜÇLÜ BİR DOKUZ NUMARA"

Hammarby Akademisi Başkanı Jock Rydberg, Deniz'in akademide ve A takımda her zaman çok sayıda gol attığını dile getirirken genç futbolcu için, "Deniz ceza sahası içinde tehlikeli olan güçlü bir dokuz numara." ifadelerini kullandı.

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Deniz'in başka oyuncularla kıyaslanmasının zor olduğunu aktaran Rydberg, "Bence oyununun bazı yönlerini geliştirirse en üst seviyede oynama ihtimali var. Onu başka bir oyuncuyla kıyaslamak zor. Deniz, Deniz'dir. Umarız gelecekte çok başarılı olur." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİ SÜRPRİZ OLDU!"

Deniz Gül'ün Türkiye Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili de konuşan Hammarby Akademisi Başkanı Rydberg, "Milli takım seçilmesiyle ilgili haberler yeni çıktı, İsveç'te henüz bir tepki görmedim. İsveç'in genç milli takımlarında oynamış bir oyuncu olduğu için Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Hammarby olarak Türkiye'de onun için her şeyin en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

20 yaşında, 1.90 boyundaki santrfor Deniz Gül, İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 10 maça çıkmıştı.

Genç futbolcu bu sezon Porto'da 4 maçta 2 gol kaydetti.