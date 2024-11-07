En çok merak edilen konulardan: Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?

Tüm dünya, kıran kırana geçmesi beklenen ABD Başkanlık Seçimleri'nde hem tüm salıncak eyaletleri alarak hem de popüler oylarda rakibini geçerek net bir zafer elde eden Donald Trump'ın bir dönem arayla başlayacağı ikinci dönemine hazırlanıyor.

Trump'ın ikinci dönemine dair en büyük soru işaretlerinden biri ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin yeni politikasının ne olacağı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD'nin Kiev'e verdiği askeri ve mali desteğin boyutunu eleştiren ve Rusya ile savaşı hızla sona erdirme sözü veren Trump'ı tebrik eden ilk dünya liderleri arasında yer aldı.

Trump'ın zaferini ilan etmesinden kısa bir süre sonra yayınladığı mesajda Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

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"Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini dört gözle bekliyorum. Başkan Trump'ın küresel meselelerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam da Ukrayna'da adil barışı pratik olarak yakınlaştırabilecek bir ilkedir. Bunu birlikte hayata geçireceğimizden umutluyum."

Ukrayna Devlet Başkanı daha sonra Trump'ı arayarak tebrik ettiğini ve onunla birlikte çalışma sözü verdiğini söyledi.

Zelenskiy, "Yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğimizi ilerletme konusunda mutabık kaldık. Güçlü ve tereddütsüz ABD liderliği dünya ve adil bir barış için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kazandığı zafer, çok daha büyük ve donanımlı bir ülke olan Rusya'ya karşı Ukrayna'nın hayatta kalmasında kilit rol oynayan ABD desteğinin geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Rus güçleri ve Ukrayna güçleri 2022'nin başlarından beri savaşıyor. Moskova güçleri Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini işgal etmiş durumda. Rusya, iddia ettiği ilhakların tanınmasına kadar savaşın sona ermeyeceğini söylüyor. Kiev ise topraklarının tamamını geri istiyor ve bu tutum, Joe Biden'ın Başkanlığındaki ABD yönetimi ve Batılı müttefikleri tarafından büyük ölçüde destekleniyor.

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