Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha! İstanbul Bakırköy sahilinde birçok kazanın yaşandığı alt geçide bu kez İSKİ'ye ait vinç çarptı. Vincin devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:05 facebook

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