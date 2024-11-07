Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 10 Haziran'da Mensur Polat, anlaşmalı olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Lale Polat ile eşya paylaşımı konusunu konuşmak üzere evine gitti.

Çıkan tartışmada Mensur Polat, eşine makas saplayıp, boğazını sıkarak öldürdü. Lale Polat’ın vücudunda 13 makas yarası olduğu belirlendi. Olayın ardından evdeki eşyaları kamyonete yükleyip, kaçan Mensur Polat, polis tarafından yakalandı.

Tutuklanan Mensur Polat hakkında 'Eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Batı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mensur Polat savunmasında, "Evliliğimizde eşimin başka erkeklerle görüştüğünü öğrendim. Olay günü de bana 'Sen bana bakamıyorsun, erkeklik yapamıyorsun, başkasını seviyorum' dedi. Ben de bir anlık sinirle bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Lale Polat’ın vücudunda 6’sı öldürücü olmak üzere 13 kesici delici alet yarası ve ayrıca 9 adet kesik vasıfta yara bulunduğu belirtildi. Suçun canavarca işlenmesinin öldürmenin canavarca hisle gerçekleştiğini göstermeyeceği, maktule vurulan darbe sayısının çok olmasının eylemin canavarca hisle gerçekleştirildiğinin kanıtı olmayacağı belirtildi. Eylemin canavarca hisle gerçekleştiğini kabul edebilmek için mağdurun sırf öldürülmesi için darbe vurulması veya ölmesinden zevk almak için darbe vurulması hallerinin bulunması gerektiği belirtildi. Somut olayda sanığın davranışlarının öldürme fiilinin icrasına ilişkin olduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, sanığın evlilik birliği içindeyken eşinin başka erkeklerle görüştüğünü belirttiği, bu konuda Lale Polat'ın görüştüğü iddia edilen Y.T'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde bu iddiayı kabul ettiği belirtildi. Olay günü tarafların eşya paylaşımı için bir araya geldiği sırada aralarında tartışma çıktığı, Lale Polat’ın 'Sen bana bakamıyorsun, erkeklik yapamıyorsun, ben başkasını seviyorum, ona gideceğim, başka erkekler bana senden daha iyi bakar' ifadelerini kullanarak hakaret ettiği belirtildi. Bu sözlerin sanık üzerinde ani olarak gelişen bir hiddet ve şiddetli eylemin sonucu olarak öldürme eylemini sergilediğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Sanığın olayın oluşuna ilişkin savunmalarının aksine delil elde edilemediği gibi ceza yargılamasında geçerli 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi de gözetilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması kanaatine varıldığı kaydedildi.

REKLAM

Ayrıca, sanığın eşine yönelik şiddet eylemlerinin daha önceden planlanmış olmadığı, maktulün sözlerinin etkisiyle aniden gelişen bir tepki olduğu da vurgulandı.

"KARARA İTİRAZ ETTİK"

Davanın takipçilerinden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nur Banu Satılmış, Lale Polat'ın makas darbelerinin ardından boğazı sıkılarak öldürüldüğünü söyleyerek, "Haksız tahrike de yerel mahkeme, sanığın Lale’nin olay günü kendisiyle kavga etmesi ve aldattığını söylemesi iddialarına dayanak olarak yer verdi. Bu iddiaların aksini ispat edebilme şansımız yok. Çünkü olay iki kişi arasında gerçekleşti; biri vefat etti, diğeri de sanık. Kendini korumak, savunmak ve daha önceki örneklerden öğrendiği kadarıyla haksız tahrik indirimini alabilmek adına bu iddialarda bulundu. Sanığın bu iddiaları mahkeme tarafından ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi uyarınca samimi bulundu. Evet, haksız tahrik diye bir müessese var ceza kanununda. Fakat böyle tek taraflı iddialarla, özellikle yargılamalarda erkeklerin çokça başvurduğu, ‘Beni aldatıyordu, bana hakaret etti, bana küfretti, erkekliğime dokundu, gururuma dokundu’ gibi iddialarla erkeklerin bu kisve altına saklanmaya çalıştığına sürekli şahit oluyoruz. Maalesef yargılamalar da bu anlamda erkekler lehine haksız tahrik indirimleriyle sonuçlanabiliyor" dedi.