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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zürafalı gönderme - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zürafalı gönderme

        Boşanma aşamasındaki Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki misilleme devam ediyor. Icardi, alyansını atınca Nara, sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüştü. Bundan bir gün sonra Mauro Icardi, 2022'deki Kenya gezisinde bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı, yeniden paylaşarak boşanma aşamasındaki eşine göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:49
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        Zürafalı gönderme
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        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasında misilleme devam ediyor.

        Misilleme aşamaları şöyle;

        Mauro Icardi; Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini Rapçi L- Gante ile aldatmasının ardından antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansını attı.

        Wanda Nara; bunun üzerine, açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüştü.

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        Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı ayrılık açıklamasında: Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.

        MAURO ICARDI'DEN ZÜRAFALI GÖNDERME

        Wanda Nara’nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak boşanma aşamasındaki Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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